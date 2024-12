Ein 62-Jähriger ist in Hofheim-Marxheim Opfer eines queerfeindlichen Angriffs geworden.

Veröffentlicht am 23.12.24 um 22:14 Uhr

Er hatte sich am Freitagabend per Dating-App verabredet - nur um dann auf eine fünfköpfige Gruppe zu treffen, die sofort auf ihn einschlug und -trat, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Schläger flohen Richtung Stadtkern, der 62-Jährige musste ins Krankenhaus.