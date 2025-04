Queerfeindlicher Übergriff in Frankfurt

Zwei Angehörige der queeren Szene sind in der Nacht zum Sonntag in der Großen Friedberger Straße in Frankfurt angegriffen worden.

Die beiden 28- und 26-jährigen Männer waren nach Angaben der Polizei zu Fuß unterwegs, als sie von einem unbekannten Täter angegriffen und beleidigt wurden. Der zunächst verbale Streit eskalierte, als der männliche Täter den 28- Jährigen schlug und trat. Der 26-jährige Begleiter des Angegriffenen wurde ebenfalls von dem Täter angegangen. Ein mit einem Fahrrad vorbeifahrender Mann beteiligte sich an der Auseinandersetzung, indem er den 28-jährigen mit der Hand ins Gesicht schlug. Die beiden unbekannten Angreifer flüchteten