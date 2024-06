Ein 82-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) gestorben.

Laut Polizeiangaben war der Rentner mit einem Linienbus kollidiert. Der Unfall passierte bereits am Dienstag vergangener Woche. Der 82-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Montag starb, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.