Erneut sind Frankfurter Polizisten in das Visier von Ermittlungsbehörden geraten: Fünf Beamte des Polizeipräsidiums wurden nach Durchsuchungen vom Dienst suspendiert - darunter auch Vorgesetzte.

Die Vorwürfe lauten auf Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen, Strafvereitelung und Verletzung von Dienstgeheimnissen: Bei insgesamt fünf Frankfurter Polizisten hat es am Freitag Durchsuchungen gegeben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt in einer gemeinsamen Erklärung mit.

"Besonders schwer wiegt, dass nach der derzeitigen Erkenntnislage Vorgesetzte beteiligt sind und ihrer besonderen Verantwortung nicht gerecht wurden, sondern vielmehr mutmaßlich auch noch ihre Funktion missbrauchten, um Fehlverhalten zu vertuschen beziehungsweise zu verschleiern", teilte der neue Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller am Freitagabend mit.

"Inakzeptables Verhalten"

Den Durchsuchungsbeschlüssen seien Ermittlungen in Chatgruppen eines Messengerdienstes vorausgegangen. Diese hätten unter anderem zur Sicherstellung diverser Mobiltelefone geführt.

Bei den Beschuldigten handele es sich um aktive Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Frankfurt. Diese seien umgehend suspendiert worden. Weitergehende beamten- und disziplinarrechtliche Maßnahmen würden derzeit geprüft, hieß es.

"Dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel und konterkariert alles, was die Hessische Polizei insbesondere in den vergangenen zwei Jahren hinsichtlich einer neuen Führungs- und Fehlerkultur aufgebaut hat", so Polizeipräsident Müller.

Vorwürfe gegen Frankfurter Polizisten

Gegen einen der vier Polizeibeamten werde aufgrund des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Drei weiteren Beamten werde in diesem Zusammenhang Strafvereitelung im Amt, einem dieser Beamten zusätzlich die Verletzung des Dienstgeheimnisses, vorgeworfen.

Im Rahmen der Ermittlungen habe sich der Anfangsverdacht für eine Verletzung des Dienstgeheimnisses gegen einen weiteren, fünften Polizeibeamten ergeben. Auch bei diesem habe es eine Durchsuchung gegeben. Weitere Informationen konnte die Staatsanwaltschaft aufgrund der laufenden Ermittlungen zunächst nicht geben.

Rund um die Frankfurter Polizei hatte es in der Vergangenheit immer wieder Skandale und Ermittlungen gegeben. Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft im April Anklage gegen mehrere Polizisten des 1. Reviers erhoben, die in einer Chatgruppe Nazi-Bilder geteilt und Minderheiten beschimpft haben sollen. Der Fall steht im Zusammenhang mit den rechtsextremen "NSU 2.0"-Drohschreiben.