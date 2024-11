RAF-Fahndung: Razzia in Frankfurt

Fahnder wollen den untergetauchten früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub mit neuen Durchsuchungen auf die Spur kommen.

Veröffentlicht am 26.11.24 um 14:00 Uhr

Dazu wurde am Montag die Wohnung einer "unverdächtigen Person" in Berlin und eine Wohnung im Frankfurter Stadtteil Gallus durchsucht. Im Gallus wurde der Mann auch angetroffen, wie das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) am Dienstag mitteilte. Ziel sei es, die beiden Gesuchten aufzuspüren oder Hinweise auf deren Aufenthalt zu erhalten. Bei dem nun überprüften Mann wurden "digitale Asservate" beschlagnahmt.