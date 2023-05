Raser baut mehrere Unfälle in Fürth (Bergstraße)

Ein Autofahrer hat auf der Flucht vor der Polizei mehrere Unfälle gebaut.

Der 33-Jährige fuhr mit 52 Kilometern pro Stunde am Sonntag durch eine 30er-Zone und ignorierte Polizisten, die ihn zum Anhalten aufforderten, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Dabei prallte sein Wagen zwei Mal mit dem Polizeiauto zusammen. Dann floh er in den Wald, wo er gefasst wurde.