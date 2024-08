"Reichsbürger"-Prozess in Frankfurt - Ex-AfD-Abgeordnete bestreitet Pläne

Im Terrorprozess um Reichsbürger Prinz Reuß hat die Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann bestritten, an Plänen zur Stürmung des Bundestags beteiligt gewesen zu sein.

Was sie auf ihren Zetteln geschrieben habe, die bei Durchsuchungen sichergestellt wurden, sei nichts als Brainstorming, erklärte die gebürtige Darmstädterin am Mittwoch, dem 21. Prozesstag am Frankfurter Oberlandesgericht. Konkret legt ihr der Generalbundesanwalt zur Last, andere Angeklagte in den Bundestag eingeschleust und mit diesen die Gebäude ausgekundschaftet zu haben.