Im Prozess um die mutmaßlichen Reichsbürger um Prinz Reuß hat sich das Oberlandesgericht Frankfurt am Dienstag mit Videos des angeklagten Ex-Soldaten Maximilian E. befasst.

Darin geißelt E. die Corona-Politik. Dafür Verantwortliche sollten abdanken oder sich der Justiz stellen. "Das sind Menschheitsverbrechen gewesen", sagt E. im Video, nennt die Impfpolitik einen Genozid und kündigt ein anderes politisches System vor Weihnachten 2022 an. In einem anderen Video droht E. Politikern Strafprozesse "in Den Haag oder Richtung Nürnberg 2.0" an.