Ein schwerverletzter Busfahrer und zehn leicht verletzte Kinder sind die Bilanz eines Unfalls auf der A3. Der Bus war im Stauende auf einen Lkw aufgefahren. Kurz darauf kam es zu einer weiteren Kollision.

Bei zwei Unfällen auf der A3 sind am Mittwochmorgen 17 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Zunächst fuhr ein Lastwagenfahrer gegen 9.20 Uhr aus noch unklarer Ursache auf einen anderen Lkw auf, wie ein Polizeisprecher dem hr mitteilte. Dabei wurde einer der Lkw-Fahrer leicht verletzt.

Reisebus mit Kindern involviert

In Folge des Unfalls staute sich der Verkehr im Bereich der Unfallstelle zwischen Bad Camberg (Limburg-Weilburg) und Limburg-Süd in Fahrtrichtung Norden. Etwa eine halbe Stunde später fuhr ein Reisebus aus dem Kreis Groß-Gerau mit 64 Schülern und Schülerinnen sowie drei Lehrkräften auf das Stauende auf und kollidierte mit einem Sattelzug, so die Polizei. Dieser beschädigte zwei vor ihm stehende weitere Lkw leicht.

Der Busfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zehn der Schüler im Alter zwischen 15 und 16 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Dabei handele es sich hauptsächlich um Prellungen, wie der Polizeisprecher sagte. Die Jugendlichen seien in eine Unterkunft in Limburg gefahren und dort durch ein Kriseninterventionsteam betreut worden.

Sowohl der Reisebus als auch ein Lkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abtransportiert. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Am Mittag ereignete sich zwischen Idstein (Rheingau-Taunus) und Bad Camberg unabhängig davon ein weiterer Unfall auf der A3, beteiligt waren ein Pkw und ein Lkw. Die drei Insassen des Pkw wurden dabei nach Polizeiangaben verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Der Fahrer des Lkw wurde demnach leicht verletzt.

Die Fahrbahn von Idstein bis Bad Camberg war deswegen noch am Mittwochnachmittag bis auf einen Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf einer Länge von bis zu dreizehn Kilometern. Dem Fernverkehr wird empfohlen, ab dem Frankfurter Kreuz über die A5, A45 und A4 nach Köln zu fahren. Örtlich gilt als Umleitungsempfehlung ab Idstein über die U68 zu fahren.