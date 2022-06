Rettungseinsatz an der Vierheimer Humboldt-Schule

Rettungseinsatz an der Vierheimer Humboldt-Schule Bild © 5vision media

Reizgas-Attacke an Viernheimer Schule - viele Verletzte

Großalarm in einer Gesamtschule in Viernheim: Unbekannte haben Reizgas versprüht und damit zahlreiche Kinder verletzt. Vier von ihnen landeten im Krankenhaus.

Der Notruf erreichte die Polizei am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr: An der Alexander-von-Humboldt-Gesamtschule in Viernheim (Bergstraße) haben Unbekannte Reizgas versprüht. 17 Kinder im Alter zwischen 11 und 13 Jahren wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte. Vier von ihnen kamen mit Atemwegsreizungen ins Krankenhaus.

Toilette oder Foyer

Wo genau das Reizgas zum Einsatz kam, konnte die Polizei noch nicht mitteilen. "Die Aussagen variieren zwischen Toilette und Foyer", so der Sprecher. Auch die Täter müssten noch ermittelt werden.

Der Schulbetrieb wurde vorerst eingestellt. Unter den Schülerinnen und Schülern herrsche große Aufregung, erklärte der Polizeisprecher.