Eine 15.000 Euro teure Armbanduhr hat eine unbekannte Frau einem Passanten im Frankfurter Stadtteil Westend gestohlen.

Die Frau habe den 60-Jährigen am Montag in ein Gespräch verwickelt und ihm die Uhr der Marke Rolex dabei vom Handgelenk gelöst, so die Polizei am Dienstag. Anschließend sei sie zu Fuß geflohen. Die Fahndung nach ihr läuft.