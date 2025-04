Ein Rollator-Fahrer ist im Frankfurter Westend von einem Mann mit einem Schlagstock zweimal auf den Kopf geschlagen und verletzt worden.

Der 27- Jährige kam in eine Klinik, so die Polizei am Montag zu der Attacke in der Sonntagnacht. Er hatte den Mann nach einer Zigarette gefragt, daraufhin schlug dieser unvermittelt zu und flüchtete.