Bei einem Unfall auf der A66 bei Gelnhausen (Main-Kinzig) ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag war der 50-Jährige am Vorabend in einer Baustelle auf die Nebenspur geraten und mit einem Auto kollidiert. Dabei verlor er seinen Helm. Der Mann kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.