Ein Rollerfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall nahe Birkenau (Bergstraße) schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte der 58-Jährige an der Ampel am Ende des Saukopftunnels gebremst. Ein 24 Jahre alter Autofahrer habe das Bremsmanöver übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.