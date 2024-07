Der als Rosendorf bekannte Bad Nauheimer Stadtteil Steinfurth (Wetterau) feiert am Wochenende sein 48. Rosenfest.

Zu den alle zwei Jahre stattfindenden Feierlichkeiten erwarten die Veranstalter etwa 40.000 Besucher. Auf dem Programm stehen eine Rosenausstellung, Auftritte von Bands und am Sonntag ein Rosenkorso mit einem Prunkwagen, der mit über 100.000 Blumen geschmückt ist. Mit dem Fest solle die lange Tradition des Rosenanbaus in Steinfurth hervorgehoben werden. Seit 150 Jahren bauen Familienbetriebe dort Rosen an.