Der schwer verletzte 15-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bild © 5vision.news

Bei einem Verkehrsunfall auf der B486 bei Langen ist ein 15 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Er soll trotz roter Ampel eine Straße überquert haben.

Ein 15 Jahre alter Fußgänger ist auf der Bundesstraße 486 bei Langen (Offenbach) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 15-Jährige bereits am Vortag mit einem weiteren Jugendlichen an einer Kreuzung wohl trotz roter Ampel die Straße überquert.

Dabei wurde er laut Polizei von einem 61 Jahre alten Autofahrer erfasst. Dem anderen Jungen soll der Fahrer zuvor noch ausgewichen sein. Der 15-Jährige wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zum genauen Unfallhergang. Die B486 war nach dem Unfall etwa drei Stunden gesperrt.