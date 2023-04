Tierischer Einsatz der Polizei: Weil eine Gänsefamilie die A67 überqueren wollte, sperrten die Beamten bei Rüsselsheim die Autobahn. Die vier Küken brauchten besonders viel Zuwendung.

Dieser Ausflug hätte richtig schief gehen können. Auf dem Weg zu einem in der Nähe befindlichen See wollte am Mittwochnachmittag eine sechsköpfige Nilgans-Familie die A67 bei Rüsselsheim im Bereich des Übergangs zur A60 in Richtung Mainz überqueren. Das fanden Autofahrer so gefährlich, dass sie schnell die Polizei riefen.

Autofahrer ganz geduldig

Die Ordnungshüter rückten an und sperrten gegen 16 Uhr kurzerhand die A67. Während die Gans-Eltern den Anweisungen der Polizei offenbar unverzüglich Folge leisteten, mussten "die Autobahnpolizisten bei den vier Sprößlingen nachhelfen, das Quartett zunächst in einen Karton bugsieren und anschließend zum See tragen", wie es im Polizeibericht heißt. Kurze Zeit später war die Familie auf dem Gewässer wieder "glücklich vereint".

Die A67 bei Rüsselsheim war für etwa 15 Minuten gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer zeigten sich nach Angaben der Polizei geduldig und hatten Verständnis für die Entenrettung.

