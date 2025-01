Rund 30 Autos beschädigt - Festnahme in Rüsselsheim

Die Polizei hat einen Mann in Rüsselsheim (Groß-Gerau) festgenommen, der in der letzten Zeit rund 30 Autos mutwillig beschädigt haben soll.

Veröffentlicht am 07.01.25 um 19:27 Uhr

Zeugen hatten den 24-Jährigen am Wochenende beobachtet, als er an fünf geparkten Fahrzeugen einen Schaden von mehreren tausend Euro verursachte, wie die Polizei am Dienstag berichtete.