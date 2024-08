Sattelzug blockiert Bahnübergang in Biedenkopf-Ludwigshütte

Weil ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug den Bahnübergang in Biedenkopf-Ludwigshütte blockierte, musste am Freitag ein Nahverkehrszug eine Schnellbremsung einlegen.

Veröffentlicht am 19.08.24 um 15:19 Uhr

Der Zug kam rechtzeitig zum Halten und konnte so die Kollision mit dem Laster verhindern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Personen seien nicht verletzt worden. Gegen den 38-jährigen Lkw-Fahrer wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.