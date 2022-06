3.000 Menschen beim CSD in Kassel

"Say Gay" 3.000 Menschen beim CSD in Kassel

Unter dem Motto "Say Gay" sind am Samstag rund 3.000 Menschen bei einer "Christopher-Street-Day"-Parade in Kassel mitgelaufen.

Die drei Kilometer lange Route führte vom Hauptbahnhof über das Rathaus zur Goetheanlage. Nach Polizeiangaben verlief der Umzug friedlich. Das Motto "Say Gay" spielt auf ein neues Gesetz an, das es Gundschullehrern im US-Bundesstaat Florida verbietet, im Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu sprechen und das als "Don't say gay"-Gesetz bekannt geworden ist.