Schockanrufer erbeuten Schmuck in Heppenheim

Telefonbetrüger in Heppenheim (Bergstraße) haben eine Frau um Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gebracht.

Veröffentlicht am 16.05.25 um 10:58 Uhr

Wie die Polizei am Freitag berichtete, gaben sie vor, die Tochter der Seniorin säße in Untersuchungshaft. Die Seniorin übergab daraufhin eine Tüte mit Schmuck an vier unbekannte Täter als "Kaution".