Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen sind am Sonntag auf der A3 bei Bad Camberg (Limburg-Weilburg) sechs Menschen verletzt worden.

Veröffentlicht am 02.09.24 um 18:57 Uhr

Sie wurden zum Teil in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie die Polizei am Montag berichtete, fuhren die Autos an einem Stauende ineinander. Die linke Spur der Autobahn war rund vier Stunden gesperrt.