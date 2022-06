Mehrfamilienhaus in Flammen Sechsjährige bei Brand in Korbach verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Korbach (Waldeck-Frankenberg) hat ein sechs Jahre altes Mädchen am Freitagabend leichte Verbrennungen am Unterarm erlitten.

Sechs weitere Bewohner konnten das Haus unbeschadet verlassen, wie die Polizei am Samstag meldete. Das Feuer war vermutlich durch eine Kerze in einer Dachgeschosswohnung entstanden. Sachschaden: rund 150.000 Euro.