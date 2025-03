Shisha-Bar in Gelnhausen und Spielhalle in Linsengericht überfallen - derselbe Täter?

Die Polizei prüft, ob zwei Überfälle auf eine Shisha-Bar und eine Spielhalle im Main-Kinzig-Kreis zusammenhängen.

Veröffentlicht am 26.03.25 um 08:43 Uhr

Am Dienstagabend habe ein Mann in der Bar in Gelnhausen-Meerholz den Inhaber und einen Angestellten mit einer Pistole bedroht und sei mit einer Kellnerbörse geflohen.

Danach sei eine Mitarbeiterin der Spielhalle in Linsengericht-Altenhaßlau ebenfalls von einem Mann mit einer Waffe bedroht worden. Sie händigte ihm Bargeld aus.

Da sich die Täter-Beschreibungen sowie die auf Videokameras zu sehenden Personen gleichen, schließt die Polizei nicht aus, dass es sich um denselben Täter handelt.