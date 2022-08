Die Band Silbermond und der Comedian Bülent Ceylan werden im kommenden Jahr beim Hessentag in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) auf der Bühne stehen.

Weitere Acts sollen in den kommenden Wochen und Monaten bekannt gegeben werden, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Nachdem das Landesfest drei Jahre in Folge coronabedingt abgesagt werden musste, findet es 2023 wieder statt: vom 2.bis 11.nJuni. Den Hessentag gibt es seit 1961. Das Motto im kommenden Jahr lautet "Pfungstadt zieht an!".