So. 28.04.24, 18:12 Uhr

Aus für E-Kinos in Frankfurt am Sonntag

Die E-Kinos an der Hauptwache in Frankfurt schließen nach über 70 Jahren ihre Türen. Am Sonntag finden die letzten Vorstellungen statt, bevor sich der Vorhang endgültig senkt. Zum Abschied läuft noch die neue Biografie über Amy Winehouse.

Der Grund für die Schließung sei wirtschaftliche Unprofitablität, erklärte die Betreiberfamilie Jaeger die Schließung bereits im Januar. Nach den Lockdowns der Corona-Pandemie seien nicht mehr so viele Besucherinnen und Besucher in das Kino zurückgekehrt wie früher. Außerdem seien dringend nötige Sanierungen zu teuer geworden und auch an Personal fehle es.

Eine neue Chance gibt es hingegen für das Berger Kino im Stadtteil Bornheim. Nachdem es vor drei Jahren aus ähnlichen Gründen schließen musste, hat ein Kollektiv es wieder neu aufleben lassen. Als spendenbasiertes Kulturzentrum zeigt es dort wieder Filme. Ob den E-Kinos ein ähnliches Schicksal treffen könnte, bleibt offen.