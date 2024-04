Jam&Spoon-Podcast "Rest in Exzess"

Eine spanische Gitarre, eine Stimme mit Wiedererkennungswert und tanzbare Trance-Beats: Vor 30 Jahren gelang dem Frankfurter Duo Jam & Spoon mit "Right in the Night" ein internationaler Erfolg. Besonders Produzent Mark Spoon wurde dadurch zur Ikone der Techno-Szene.