Vor 30 Jahren eroberte "Right in the Night" weltweit die Charts

Eine spanische Gitarre, eine Stimme mit Wiedererkennungswert und tanzbare Trance-Beats: Vor 30 Jahren gelang dem Frankfurter Duo Jam & Spoon mit "Right in the Night" ein internationaler Erfolg. Besonders Produzent Mark Spoon wurde dadurch zur Ikone der Techno-Szene.

Sobald die charakteristischen Klänge der spanischen Gitarre erklingen, werden Erinnerungen an die 1990er Jahre wach: Mit "Right in the Night" schuf das Trance-Duo Jam & Spoon aus Frankfurt einen Welthit, der bis heute zu den Klassikern der Dance-Playlists zählt.

1994 stand die Single wochenlang in den Top 10, in Spanien und Finnland erreichte sie sogar die Chartspitze. In Deutschland erhielt "Right in the Night" eine Goldene Schallplatte.

Zuvor hatte Jam & Spoon 1992 mit "Stella" schon einen ersten großen Erfolg gefeiert. Die breite Masse hatte das Duo aber noch nicht auf dem Schirm. Doch dann landeten die beiden jungen Musiker aus Frankfurt direkt einen weiteren Coup.

"Die Melodie hat mich völlig umgehauen"

Jam & Spoon hatten gerade ihr heute legendäres Album "Tripomatic Fairytales 2001" veröffentlicht. Für die Musiker Markus Löffel alias Mark Spoon und Rolf Ellmer alias Jam El Mar schien damit die Arbeit getan. Aber der Plattenfirma reichte das nicht.

Rolf Ellmer und Markus Löffel bildeten das Duo Jam & Spoon. Bild © picture-alliance/dpa

Für den hohen Vorschuss verlangte sie einen Hit, erinnert sich Rolf Ellmer. "Das ist natürlich erst mal unangenehm, wenn du so was zu hören kriegst. Auf der anderen Seite war es auch gut, wir mussten ein bisschen büffeln und haben uns wieder ins Studio verzogen."

Ein Song von der Platte stach besonders heraus: "Fall in Love with Music", zu dem Zeitpunkt noch ein Instrumentalstück. Rolf Ellmer hatte die Melodie des spanischen Komponisten Isaac Albéniz aus dem Jahr 1892 als Teenager auf einer Platte entdeckt und sich spontan verliebt: "Es hat mich völlig umgehauen." Später spielte er es selbst auf der Gitarre und trat an der Musikhochschule damit auf.

Vom Instrumentalstück zum Welthit

Für das Album "Tripomatic Fairytales 2001" versetzte Rolf Ellmer die Tonhöhe nach oben, um sie besser hörbar zu machen und komponierte noch "ein paar Töne dazu, im Club brauchen wir ja 4/4 Takt". Um aus dem Instrumentalstück einen Hit zu machen, engagierten Jam & Spoon einen Songwriter für Melodie und Text.

Rest in Exzess – Das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon Mark Spoon ist eine DJ-Ikone der Techno-Szene der 90er Jahre. Er ist Bad Boy und Gallionsfigur in einem. Seine Hits wie "Right in the Night" bewegen Hunderttausende, mit seinen DJ-Sets füllt er die Clubs und bringt bei der Loveparade die Massen zum Tanzen. Genauso legendär: seine Starallüren. Exzessive Partys, Drogen und viel Geld, das Markus mit vollen Händen ausgibt. Sein Leben endet abrupt – mit gerade mal 39 Jahren. Wie konnte es so weit kommen? Zur Übersicht bei hr-inforadio.de

Mit Nosie Katzmann holten sie nicht irgendjemanden an Bord: Aus seiner Feder stammen viele Eurodance-Hits aus der Rhein-Main-Region wie "Mr. Vain" von Culture Beat oder "More and more" vom Captain Hollywood Project. Er lieferte die Gesangsmelodie. Nur - wer sollte sie singen?

Die entscheidende Idee kam von Mark Spoon, sagt Rolf Ellmer: "Er hatte damals so ein zerfleddertes kleines Notizbuch, da standen alle möglichen Telefonnummern drin." Und beim Durchblättern habe sich Mark Spoon an die Sängerin Plavka erinnert, die er bei einer Loveparade kennengelernt habe.

Bis heute im Radio

Die richtige Wahl, wie sich herausstellte: Der Titel verkaufte sich mehr als 320.000 mal - und ist so zeitlos, dass er bis heute im Radio läuft, zum Beispiel bei hr3. "Das ist einfach ein krasser Ohrwurm", sagt Musikredakteur Felix Leibelt.

Die spanische Gitarre sei ein Erfolgsfaktor, weil sie ein gewisses Urlaubsfeeling vermittele und ein guter Stimmungsmacher sei, so Leibelt. Und die besondere Stimme von Plavka hebe "Right in the Night" von anderen Eurodance-Songs ab. "Sie verleiht dem Lied eine tolle Wärme und auch einen gewissen Glamour."

Exzessiver Lebensstil

Trotz des Erfolgs sorgte der Song für Meinungsverschiedenheiten zwischen Rolf Ellmer und Markus Löffel: Passt so ein kommerzieller Song überhaupt zum Image des Duos, das lieber coole Underground-Musik für seine Fans machen will? Und zum Image des Techno-DJs, als der Mark Spoon international unterwegs war?

Gerade Spoon habe letztlich aber argumentiert, dass es auch ums Geldverdienen gehen müsse, so Rolf Ellmer. Der fügte sich und ist heute froh darüber: "Right in the Night ist mein Brot auf dem Tisch."

Markus Löffel aka Mark Spoon war auch bekannt für seine Starallüren. Bild © privat

Jam & Spoon feierten große Charterfolge und wurden zu prägenden Figuren der internationalen Musikszene. Der exzessive Lebensstil aus Partys, Drogen und Geld, den DJ Mark Spoon in der Folge pflegte, wurde ihm schließlich zum Verhängnis: Er starb im Januar 2006 im Alter von 39 Jahren.

Weitere Informationen Rest in Exzess - Das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon Wie wurde aus Markus Löffel einer der einflussreichsten Dance- und Techno DJs? Was führte zu seinem tragischen Ende? Und wie blickt die heutige Techno-Szene auf einen ihrer Pioniere? Das erzählt ein neuer Podcast des hr und ARD Kultur .



Musikredakteur Felix Leibelt und Anne Karolczak aka DJ Pretty Pink verfolgen Löffels Lebensweg und sprechen unter anderem mit Familienmitgliedern und Wegbegleitern wie Jam & Spoon-Kollege Rolf Ellmer, Michi Beck von den Fantastischen Vier, Moses Pelham, Techno-Pionier Talla 2XLC und Ex-Eintracht Präsident Peter Fischer. Ende der weiteren Informationen