Silvesternacht: Hoher Schaden bei Brand in Wiesbaden

In der Silvesternacht hat es in der Wiesbadener Innenstadt in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus einem Fenster im fünften Stock. Alle Bewohner konnten rechtzeitig aus dem brennenden Haus gerettet werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig, weil die Dachhaut geöffnet werden musste. Es entstand ein Schaden von 100.000 Euro. Die Brandursache wird ermittelt.