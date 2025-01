Hessen am Abend Eine dreiste Silvesterlüge, ein Fake-Video und Meningokokken in einer Kita

Ein angeblicher Angriff in der Silvesternacht in Gießen hat gar nicht stattgefunden, ein Video einer Gruppenvergewaltigung in Frankfurt ist ein Fake und in Darmstadt musste eine Kita wegen Meningokokken geschlossen werden. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Bild © Adobe Stock (Montage: hs.de), picture-alliance/dpa (Archiv), picture-alliance/dpa (Archiv), Collage: hessenschau.de

