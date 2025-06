Mann ertrinkt in See – drei Badetote am langen Wochenende

Ein 33-Jähriger ist in einem See bei Kassel untergegangen und gestorben. Damit kamen in den vergangenen Tagen bei Badeunfällen drei Menschen ums Leben, darunter ein Kind in Frankfurt.

Veröffentlicht am 23.06.25 um 07:39 Uhr

In einem Badesee bei Söhrewald (Kassel) ist ein Mann ertrunken. Der 33-Jährige ging am Sonntagabend beim Schwimmen im Stellbergsee unter und tauchte nicht mehr auf, wie die Polizei mitteilte. Der See liegt in der Landschaft Söhre auf der Grenze zwischen dem Kreis Kassel und dem Schwalm-Eder-Kreis.

Die Feuerwehr barg den Mann nach einer knappen Stunde. Versuche eines Notarztes, den 33-Jährigen wiederzubeleben, blieben ohne Erfolg. Die Polizei geht von einem Unglück aus.

Neunjährige stirbt in Frankfurter Freibad

Es ist nicht der einzige tödliche Badeunfall am langen Wochenende. Am Samstagabend hatten Badegäste ein Kind im Brentanobad in Frankfurt-Rödelheim leblos im Wasser gefunden.

Rettungskräfte versuchten, das Mädchen wiederzubeleben. Im Krankenhaus konnte nur noch der Tod der Neunjährigen festgestellt werden. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Die Leiche des Mädchens sollte obduziert werden.

Schwimmerin entdeckt Mann unter Wasser

Schon am Donnerstag war ein 22-Jähriger im Langener Waldsee ertrunken. Eine Schwimmerin hatte ihn unter Wasser gefunden.

Laut Polizei war der 22-Jährige offenbar mit seinen Freunden zu Besuch am See, als er gegen 17 Uhr plötzlich vermisst wurde. Nachdem die Schwimmerin ihn gefunden hatte, konnten die alarmierten Rettungskräfte nichts mehr für den Mann tun. Er starb noch am Unfallort.

Nicht alleine schwimmen und nur an bewachten Stellen

Nach Einschätzung der Polizei passieren die meisten Unfälle beim Schwimmen, wenn Menschen sich selbst überschätzen und zu unvorsichtig sind – vor allem in Seen und Flüssen. Um Unfälle zu vermeiden sollte man demnach nie allein baden und nur an bewachten Badestellen schwimmen gehen.

Ein Problem ist, dass man schwer erkennt, wenn jemand ertrinkt. Denn Ertrinken passiert meistens ganz leise, die Menschen schlagen nicht um sich und schreien auch nicht laut um Hilfe.

Wer ertrinkt, ist körperlich am Ende. Deshalb soll man Rettungskräften zufolge immer darauf achten, ob jemand unkontrollierte Bewegungen im Wasser macht. Das sei ein erstes Alarmsignal dafür, dass der Mensch im Wasser gerade erschöpft ist.