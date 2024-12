Die Stadt Kassel feiert zum ersten Mal mit einer großen, öffentlichen Party vor dem Rathaus in das neue Jahr – inklusive Lasershow. Sie soll die Böllerei in der Innenstadt ersetzen. Ob das klappt?

Direkt vor dem Kasseler Rathaus startet dieses Jahr eine große Silvestersause. Zwei DJs legen auf, fünf Minuten vor Mitternacht beginnt eine Laser-Show. Großformatig sollen Videos an die Rathausfassade gebeamt und von stimmungsvoller Musik untermalt werden.

Tourismusdezernent Norbert Wett freut sich als Veranstalter schon im Vorfeld über die besonders hohe Nachfrage: ""Ich finde es mega." 2.500 kostenlose Tickets waren innerhalb von einer Woche ausgebucht. Ein weiteres Kontingent von 500 zusätzlichen Reservierungen sind ebenfalls schon weg. Weitere Karten sind nicht erhältlich.

Dort sollten sie während der Show lieber nicht stehen: Die beiden Veranstalter der Silvesterparty freuen sich schon auf die dicken Bässe vor dem Rathaus. Bild © hessenschau.de/Leander Löwe

Böllerfreie Party als Alternativangebot zu Feuerwerk

Das Pilotprojekt "Silvesterfeier" ist als Alternativangebot für die wegfallende Knallerei in der Innenstadt gedacht. Schon im Oktober 2022 hatte die Kasseler Stadtverordnetenversammlung beschlossen , privates Silvesterfeuerwerk innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten einzudämmen.

Das neue Angebot soll es stattdessen allen ermöglichen, "sicher im Freien zu feiern“, hieß es damals im Beschluss. Für die nun geschaffene Veranstaltung sperrt die Stadt am Silvesterabend den gesamten Innenstadtbereich vor dem Rathaus ab. Der Straßenbahnverkehr wird umgeleitet. Die Aufbauarbeiten haben schon in den Tagen vor dem Jahreswechsel begonnen.

Mehrere Feuerwerkverbotszonen in Kassel

Wie einige andere hessische Kommunen richtete die Stadt Kassel in der direkten Umgebung der Feier dieses Jahr gleich mehrere Feuerwerkverbotszonen ein. Besonders der bis Jahresende noch aufgebaute Weihnachtsmarkt mitsamt seinen Holzbuden erhöht das Brandrisiko in der Innenstadt laut Behörden signifikant. Deshalb ist das Zünden von Feuerwerkskörpern an Königsplatz, Friedrichsplatz, Opernplatz, Florentinerplatz und in Teilen der Oberen Königsstraße und der Treppenstraße untersagt. Auch die Parks Karlsaue und Wilhelmshöhe werden geschützt.

Wer trotzdem Feuerwerk zündet, kann mit Bußgeldern belegt werden. Außerhalb der Verbotszonen ist das Feuerwerkzünden aber sogar bis an die Grenzen der Partyzone heran erlaubt, sagt Tourismusdezernent Wett. Dass Menschen, die die Party besuchen, danach oder währenddessen also trotzdem Böllern, sei durchaus möglich.

Moderne Technik an historischem Rathaus: Die Laseranlage für die Silvestershow ist schon an den Balkonen angebracht. Bild © hessenschau.de/Leander Löwe

Erfolg laut Stadt nicht an nicht-verbranntem Feuerwerk messbar

Er selbst sei prinzipiell kein Feuerwerksgegner, betont der Dezernent. Mit nicht abgebranntem Feuerwerk könne man den Erfolg der Veranstaltung nicht messen. Das sei auch nicht der Sinn der Veranstaltung.

Vielmehr habe Silvesterfeuerwerk immer positive und negative Aspekte: "Wir versuchen hier einfach mal etwas anderes und hoffen, dass das gut angenommen wird", sagt Wett. Messbar werde der Erfolg aus Sicht der Organisatoren vor allem dadurch, dass die Veranstaltung gut besucht wird.

Ab 23 Uhr dürfte es voll werden

Bereits ab 20.30 Uhr öffnen sich die ersten Türen zur Veranstaltungslocation. Musik wird ab 21 Uhr aufgelegt. Voll wird es vor dem Rathaus aber wahrscheinlich erst gegen 23 Uhr, schätzt Birgit Kuchenreiter von Kassel-Marketing. "Das wird hier alles im Flow sein, viele Leute werden immer wieder kommen und gehen", sagt sie.

Auch sie sieht die Party als Möglichkeit zu zeigen, dass Silvester auch ohne Knaller Spaß machen kann. Statt Böller zu zünden, könnten die Menschen vor dem Rathaus bei ordentlicher Beschallung nochmal ein Gläschen Sekt trinken.

Sicherheitsmaßnahmen größter Kostenfaktor

Zu den Kosten möchten sich die Veranstalter nicht äußern. Jedoch seien die Sicherheitsmaßnahmen laut Wett um ein Vielfaches teurer als die Show selbst.

"Die Stimmung wird bestimmt gut werden", hofft Kuchenreiter. Dann stünden die Chancen gut, dass die Party am Rathaus in den kommenden Jahren wiederholt werden kann.

Lichtinszenierung zu Silvester auch in Wiesbaden

Auch die Stadt Wiesbaden hat für die Silvesternacht eine Lichtinszenierung geplant. Der Ersatz für das städtische Silvester-Feuerwerk soll auf dem Bowling Green vor dem Kurhaus stattfinden. Eine große Open-Air-Party ist hier aber nicht geplant.