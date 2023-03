Spendenaktion nach Brand in Lich

Nachdem das Haus einer zwölfköpfigen Familie in Lich (Gießen) Anfang März von einem Feuer zerstört wurde, sammelt die Stadt Spenden für die Familie.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, das Haus ist jedoch unbewohnbar. Wer ihnen helfen will, kann sich per Mail oder telefonisch an die Stadt Lich wenden. Auch Baumaterial wird entgegengenommen.