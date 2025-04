Sperrung nach Unfall in Gelnhausen

Bei einem Unfall in der Lagerhausstraße in Gelnhausen (Main-Kinzig) ist am Mittwoch ein Mann leicht verletzt worden.

Veröffentlicht am 23.04.25 um 18:24 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Wie die Polizei berichtete, stießen zwei Autos aus bisher ungeklärter Ursache zusammen. Die Straße, die auch von Bussen des Schienenersatzverkehrs genutzt wird, musste voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.