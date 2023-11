Ein Spezial-Lkw ist am Montag beim Durchfahren an der Unterführung der Aartalbahn in Taunusstein hängengeblieben.

Die Brücke wurde dabei beschädigt, wie die Polizei berichtete. Sie sei allerdings nicht einsturzgefährdet, sagte ein Sprecher am Dienstag. Die B54 unter der Brücke war nach der Kollision über Nacht gesperrt worden und wurde am Mittag wieder freigegeben. Auch Fußgänger dürfen die Brücke nun wieder überqueren.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Laut Polizei war der Kran-Aufbau auf dem Lkw eines 35-jährigen Fahrers nicht richtig eingefahren und riss beim Aufprall auf die Unterführung der Aartalbahn ab. Verletzt wurde dabei niemand.