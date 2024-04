Oberleitungsschaden bremst Bahnverkehr in Nordhessen aus

Zugreisende müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einrichten: Eine Oberleitungsstörung wirbelt den Fahrplan zwischen Kassel und Göttingen durcheinander. Die Störung soll laut Bahn bis in die frühen Abendstunden andauern.

Betroffen sind alle Verbindungen zwischen Kassel und Göttingen - auch die ICE. Hier nutzt der Fernverkehr derzeit die Strecke des Regionalverkehrs, da die Schnellfahrstrecke Richtung Göttingen wegen der Tunnelarbeiten im Rauhebergtunnel gesperrt ist.

Laut Deutscher Bahn ist auf der Strecke die Oberleitung beschädigt. Deshalb wird im Fernverkehr der Halt in Göttingen derzeit nicht bedient. Dazu fallen einzelne weitere Verbindungen aus, es kommt zu Verspätungen von etwa 50 Minuten. Eine Bahnsprecherin sagte, betroffen sei die Strecke zwischen Eichenberg (Werra-Meißner) und Friedland. Die Störung werde voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Zur Ursache für den Oberleitungsschaden machte die Bahn keine Angaben.

Bus-Ersatzverkehr zwischen Göttingen und Kassel

Auch der Nahverkehr ist aus dem Takt. Wie eine Sprecherin der Cantus Verkehrsgesellschaft mitteilte, habe man derzeit den Betrieb auf der Strecke nach Göttingen komplett eingestellt. Davon betroffen sind die Regionalbahnen RB83 und RB87 ab Kassel Hauptbahnhof in Richtung Norden. Alle Züge stauten sich am Bahnhof Göttingen, allein fünf Cantus-Fahrzeuge seien davon betroffen, so die Sprecherin.

Aktuell fährt ein Ersatzverkehr zwischen Kassel und Eichenberg sowie Eichenberg und Göttingen. Hier fahren jeweils zwei Busse im Pendelverkehr. Am Hauptbahnhof in Kassel richtete Cantus einen Aufenthaltszug für Reisende ein. Hier bekommen gestrandete Fahrgäste aktuelle Infos über ihren weiteren Reiseverlauf.

"Neues Umleitungskonzept" Rauhebergtunnel bleibt dicht - ICE-Züge verspäten sich Weil ein Tunnel zwischen Göttingen und Kassel nicht fertig wird, fahren die ICE-Züge dort ab März nach einem neuen Plan. Das bedeutet längere Fahrtzeiten - bis zu zwei Stunden. Zum Artikel