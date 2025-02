Streit zwischen Männern in Rodgau eskaliert

Ein 38-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag in Rodgau (Offenbach) einem 33-Jährigen in einem Streit gegen den Kopf getreten und ihn schwer verletzt haben.

Veröffentlicht am 17.02.25 um 17:13 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Warum der Streit in einer Wohnung im Stadtteil Nieder-Roden eskalierte, ist laut Polizeiangaben noch unbekannt.