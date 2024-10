Stromausfall in Rüsselsheim

In Rüsselsheim (Groß-Gerau) ist am Sonntag in Teilen von Alt-Hassloch und Dicker Busch Zwei für etwa zweieinhalb Stunden der Strom ausgefallen.

Laut Feuerwehr gab es einen Erdschluss in einer Mittelspannungsleitung. Der Grund dafür war zunächst nicht bekannt. Auch zur Anzahl der betroffenen Haushalte gab es zunächst keine Informationen. Gegen 11.30 Uhr seien alle Haushalte wieder versorgt gewesen.