Stromausfall in Teilen Oberursels

In mehreren Stadtteilen in Oberursel (Hochtaunus) ist am Sonntagabend gegen 22 Uhr der Strom ausgefallen - unter anderem in der Kernstadt, in Stierstadt und Weißkirchen.

Wie die Syna GmbH am Montag mitteilte, war ein Kabelfehler die Ursache. Nach rund eineinhalb Stunden war der Fehler behoben.