Studienzentrum Rotenburg - Volksverhetzung nicht bestätigt

Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren nach einer Feier Ende Januar am Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz in Rotenburg an der Fulda wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen Unbekannt eingestellt.

Veröffentlicht am 11.09.24 um 13:06 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Bei der Party soll das Lied "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino mit der Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" skandiert worden sein. Zeugenvernehmungen und Videoaufnahmen bestätigten diesen Verdacht laut Staatsanwaltschaft nicht. Es sei kein Zeuge bekannt geworden, der entsprechende Parolen selbst gehört hätte.