Unfallaufnahme in Obershausen – hier kam ein Motorradfahrer ums Leben

Unfallaufnahme in Obershausen – hier kam ein Motorradfahrer ums Leben Bild © 5vision.news

Bei Motorradunfällen in Hessen sind drei Fahrer ums Leben gekommen – darunter ein 20- und ein 23-Jähriger. Für einen weiteren Biker ging ein ebenfalls schwerer Unfall glimpflicher aus.

Die schweren Motorradunfälle ereigneten sich am Mittwochabend in Obertshausen (Offenbach), Lautertal (Bergstraße), auf der A5 bei Frankfurt sowie in Florstadt (Wetterau).

Obertshausen: 20-Jähriger stirbt

Der 20 Jahre alte Motorradfahrer kam bei einem Unfall bei Obertshausen ums Leben. Laut Polizei war der junge Mann am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf der Landstraße 3117 unterwegs, als er einem anderen Motorradfahrer hinten auffuhr. Infolge der Kollision stürzten beide Biker. Dabei wurde der 20-Jährige schwer verletzt, er starb später im Krankenhaus. Der zweite, gleichaltrige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar. Ein Gutachter wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. An den Motorrädern entstand rund 6.000 Euro Schaden.

Lautertal: 23-Jähriger tödlich verunglückt

Zu einem weiteren tödlichen Unfall kam es gegen 18.20 Uhr auf der Landstraße 3098 bei Lautertal (Odenwald). Zwischen den Ortsteilen Schmal-Beerbach und Ober-Beerbach war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 23 Jahre alter Motorradfahrer mit seinem Gefährt von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt.

Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Warum es zu dem Sturz kam, ist noch nicht bekannt. Die Landstraße war wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten etwa vier Stunden lang gesperrt.

A5 bei Frankfurt: Motorrad prallt gegen Auto

Bei einem dritten Motorradunfall ist am späten Abend auf der A5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und Frankfurt-Niederrad ein weiterer Fahrer ums Leben gekommen. Der 25-Jährige war laut Polizei beim Überholen eines Fahrzeugs ins Schleudern geraten. Das Motorrad stieß gegen die Mittelleitplanke und blieb auf dem Standstreifen liegen.

Der Fahrer wurde von seinem Motorrad geschleudert und erlag seinen Verletzungen. Der genaue Unfallhergang und die Ursache werden noch ermittelt. Die A5 war in Fahrtrichtung Kassel vier Stunden lang teils gesperrt. Für die Rekonstruktion des Unfalls soll die Autobahn im Laufe des Donnerstags an der Unfallstelle erneut gesperrt werden. Der genaue Zeitpunkt und die Dauer waren zunächst nicht bekannt.

Gesperrte A5 nach tödlichem Unfall Bild © Keutz TV

Florstadt: Schwer verletzter Biker

Glück im Unglück hatte ein 19 Jahre alter Motorradfahrer aus Wölfersheim (Wetterau). Er war gegen 19 Uhr zwischen Florstadt-Stade und -Stammheim auf der Landstraße 3188 unterwegs, als er nach Angaben eines Polizeisprechers stürzte und schwer verletzt wurde. Zuerst hätten die Einsatzkräfte befürchtet, dass er ebenfalls in Lebensgefahr schwebe, das habe sich aber nicht bestätigt.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Landstraße war dreieinhalb Stunden lang gesperrt. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Alleinunfall kam.

Schwerverletzter bei Motorradunfall nahe Florstadt Bild © Keutz TV