Supermarkt in Wetzlar überfallen und Hitlergruß gezeigt

Ein 53-Jähriger hat am Donnerstag in einem Supermarkt in Wetzlar (Lahn-Dill) geklaut und mehrfach "Heil Hitler" gerufen und den Hitlergruß gezeigt.

Veröffentlicht am 07.04.25 um 15:33 Uhr







Das teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde angezeigt wegen Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch und Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen.