In Teilen von Fulda ist am Freitag kurzzeitig das Wasser ausgefallen.

Laut Osthessen-News gab es am Abend für etwa eineinhalb Stunden kein Trinkwasser. Gegen 19.30 Uhr. Der Versorger RhönEnergie teilte mit, es habe einen Defekt an der Hauptversorgungsleitung am Wasserwerk in der Frankfurter Straße gegeben.