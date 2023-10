Tierquälerei in Wildgehege in Biedenkopf

Die Polizei in Biedenkopf sucht nach Hinweisen zu mehreren Fällen von Tierquälerei in einem Wildgehege an der B255.

Im Juni und Juli seien Unbekannte dort eingedrungen und hätten mindestens drei Wildtiere mit spitzen Gegenständen verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei Waschbären und ein Fuchs seien gestorben. In dem Gehege werden Jungtiere aufgepäppelt.