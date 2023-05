Ein 42 Jahre alter Mann aus dem Wetteraukreis ist bei einem Arbeitsunfall in Darmstadt ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war er bereits am Freitag von einem Gerüst gefallen und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Warum der Mann stürzte, war zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt.