Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen ist ein Lkw-Fahrer auf der A7 bei Kassel ums Leben gekommen. Die Autobahn nach Süden war stundenlang blockiert. Auch in der Gegenrichtung sorgte ein Brand für massive Beeinträchtigungen.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr auf der A7 bei Lohfelden (Kassel) zwischen dem Dreieck Kassel Ost und dem Kreuz Kassel Mitte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer bei dem Versuch, sein Fahrzeug nach einer Panne abzusichern.

Er war auf der zweiten von insgesamt vier Spuren mit seinem Gespann liegengeblieben und wollte nach Angaben der Polizei ein Warndreieck aufstellen, als ein nachfolgender Lkw trotz eines Ausweichmanövers mit seinem Anhänger gegen den stehenden Anhänger stieß. Der 52 Jahre alte Fahrer dieses Lkw habe den Pannen-Lkw nicht rechtzeitig erkannt, erklärte die Polizei.

Lkw-Fahrer von Fahrzeugen erfasst

Bei dem Zusammenstoß stürzte der Lkw-Anhänger des 57-Jährigen um, der auffahrende Lkw wurde nach rechts gegen die Betonwand geschoben. Der 57 Jahre alte Fahrer, der sein Fahrzeug absichern wollte, wurde dabei von den umherschleudernden Fahrzeugen getroffen. Er starb an seinen schweren Verletzungen.

An der Unfallstelle prallte anschließend noch ein weiterer Autofahrer mit seinem Wohnwagen gegen einen der beiden Lastwagen. Infolge des Unfalls wurde die Autobahn in Richtung Süden bis 3.30 Uhr voll gesperrt.

Erst am Mittwochmorgen um 9 Uhr konnte der Verkehr wieder über alle Spuren rollen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei liegt der entstandene Schaden bei rund 250.000 Euro.

Vollsperrung nach Lkw-Brand aufgehoben

Nur wenige Kilometer weiter südlich musste die Autobahn am Morgen in der Gegenrichtung ebenfalls gesperrt werden. Zwischen der Anschlussstelle Guxhagen und dem Dreieck Kassel-Süd geriet ein Lkw gegen 3.15 Uhr in Brand. Der 59 Jahre alte Fahrer des Gespanns habe unverletzt das Führerhaus verlassen können, teilte die Polizei mit.

Nach dem Brand wurde die A7 auch in Fahrtrichtung Norden vorübergehend voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf 16 Kilometern.