Ein Toter bei Brand in Wiesbadener Mehrfamilienhaus

In Wiesbaden hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Für einen Bewohner kam jede Hilfe zu spät. Eine Gaskartusche gibt den Ermittlern Rätsel auf.

Veröffentlicht am 06.01.25 um 06:29 Uhr

Feuerwehr-Einsatz in der Nacht in Wiesbaden (Archiv)

Feuerwehr-Einsatz in der Nacht in Wiesbaden (Archiv) Bild © picture-alliance/dpa

Als die Feuerwehr am Montagmorgen an dem brennenden Gebäude in der Wiesbadener Mainstraße eintraf, schlugen Flammen aus dem dritten Stock des Mehrfamilienhauses.

In der brennenden Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann. Versuche, den 50-Jährigen wiederzubeleben, blieben erfolglos, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen dem hr sagte.

Feuerwehr findet Gas-Kartusche

Ein 40 Jahre alter Mann konnte sich aus der Wohnung selbst in Sicherheit bringen. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Die Feuerwehr stieß beim Löschen in der Wohnung auf eine Gaskartusche. Ob sie die Brandursache ist oder durch das Feuer explodiert ist, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.

Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. Die Nachbarn sollten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.