Abgesperrter Tatort nahe dem Mainufer in Frankfurt-Sachsenhausen. Bild © Andreas Heygen (hr)

Toter bei Polizeieinsatz in Frankfurt

Am Mainufer

Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen hat die Polizei auf einen Mann geschossen, der andere angegriffen haben soll. Er erlag seinen Verletzungen.

Einen größeren Einsatz hat es am Dienstagabend am Deutschherrnufer in Frankfurt-Sachsenhausen gegeben, nur wenige Meter vom Main entfernt: Dort schoss ein Beamter auf einen Mann, der zuvor auf einen oder mehrere andere Menschen mit einem scharfen Gegenstand losgegangen sein soll, wie die Polizei mitteilte.

Der mutmaßliche Täter sei an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Details zum Einsatz waren zunächst unklar. Angaben zu dem Todesopfer machte der Polizeisprecher nicht. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen aufgenommen. Dieses äußerte sich am Mittwoch auf Nachfrage zunächst ebenfalls nicht.

Zeugen berichten von vier Schüssen

Ein Polizist steht an dem abgesperrten Tatort am Frankfurter Mainufer. Bild © Andreas Heygen (hr)

Am Tatort, der mit Flatterband weiträumig abgesperrt worden war, zeigten sich Spuren des Notarzteinsatzes: Dort lagen neben einer Patronenhülse Utensilien der Sanitäter wie Schläuche und Handschuhe, außerdem Schuhe sowie andere Kleidungsstücke.

Anwohner, mit denen der hr vor Ort sprach, berichteten übereinstimmend von vier Schüssen. Die Frankfurter Polizei gab auch dazu keine weitere Auskunft und verwies auf die weiteren Ermittlungen, die beim LKA lägen.