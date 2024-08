Trendelburg-Gottsbüren - dutzende Häuser unwettergeschädigt

Durch die verheerenden Unwetter in Nordhessen sind alleine in der am stärksten betroffenen Kommune Trendelburg-Gottsbüren (Kassel) rund 60 Wohnhäuser beschädigt worden.

30 weitere Wohnhäuser seien es im Bad Karlshafener Stadtteil Helmarshausen, sagte eine Sprecherin des Landkreises Kassel am Montag. Man gehe von einem "hohen Millionenschaden" aus, könne aber noch keine konkretere Schätzung abgeben. Laut Bauaufsicht seien alle betroffenen Gebäude standsicher. Das Unwetter hatte sich in der Nacht zum Freitag ereignet.