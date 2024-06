In Hofgeismar-Friedrichsdorf (Kassel) ist das Trinkwasser verunreinigt, wie das Warnsystem MoWAS am Freitagabend mitteilte.

Im Hofgeismarer Stadtteil Friedrichsdorf ist das Trinkwasser verunreinigt, wie am Freitagabend über das Warnsystem MoWas vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz verbreitet wurde. "Bitte kochen Sie das Wasser ab, bevor Sie es zum Trinken oder in der Küche verwenden", hieß es in der Warnung.